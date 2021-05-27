Вільярреал у серії пенальті здолав Манчестер Юнайтед та виграв Лігу Європи

У серії пенальті визначився переможець турніру

Джерело - Чемпіон.

У вирішальному матчі Ліги Європи Манчестер Юнайтед програв Вільярреалу.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. В овертаймах забитих голів не було. У серії післяматчевих пенальті футбольна фортуна посміхнулася команді Вільярреал. Команди виконали по 11 пенальті. Всі польові гравці забили пенальті. Далі була дуель голкіперів - Рульї реалізував пенальті, а Де Хеа - ні.

Ліга Європи

Фінал, 26 травня

Вільярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 (пен 11:10) (1:0, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 29 Морено, 1:1 - 55 Кавані

Вільярреал: Рульї - Фойт (Гаспар, 88), Альбіоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 88) - Піно (Алькасер, 77), Капу (Раба, 120+3), Парехо, Трігейрос (Мой Гомес, 77) - Жерар Морено, Бакка (Коклен, 60)

Манчестер Юнайтед: де Хеа - Уан-Біссака (Теллес, 120+3), Байї (Туанзебе, 116), Лінделеф, Шоу - Мактоміней (Мата, 120+3), Погба (Джеймс, 116) - Грінвуд (Фред, 100), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Кавані

Попередження: Капу, 54, Фойт, 84 - Байї, 82, Кавані, 113