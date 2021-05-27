УЄФА назвала команду сезону у Лізі Європи

Джерело - uefa.com.
Визначилась команда сезону у Лізі Європи.
Про це повідомляє УЄФА.
Воротар: Пау Лопес (Рома)
Іспанець провів п'ять матчів на нуль і зробив 35 сейвів, чим допоміг Ромі дійти до півфіналу.
Захисники:
Метт Догерті (Тоттенгем)
Дві гольові паси, три сухих матчу і 83% як середній показник точності передач. Загалом, 29-річний ірландець був корисний на всіх ділянках поля.
Хуан Фойт (Вільяреал)
Аргентинець зробив більше відборів, ніж будь-хто (25), він вніс вагомий вклад у перемогу Вільяреала у Лізі Європи.
Рауль Альбіоль (Вільяреал)
Капітан вселяв упевненість і, коли треба, вів за собою. Альбіоль був одним з тих, хто дозволив Вільяреалу видати шість сухих матчів у переможному розіграші Ліги Європи.
Борна Баришич (Рейнджерс)
Хорват забив три м'ячі і віддав три гольові передачі, що зробило його одним з найрезультативніших захисників. Дійшов із Рейнджерс до 1/8 фіналу.
Півзахисники:
Леон Бейлі (Баєр)
Ямайський вінгер забив п'ять голів і віддав два результативних паси в шести матчах, тобто брав безпосередню участь в гольовій атаці в середньому раз в 73 хвилини.
Магнус Ейкрем (Мольде)
Найважливіший гравець в складі норвезького клубу. Три голи і чотири гольові передачі Ейкрема допомогли Мольде вперше дійти до 1/8 фіналу.
Бруну Фернандеш ( Манчестер Юнайтед)
З п'ятьма голами і чотирма ассистами португалець став найкращим гравцем сезону.
Ніколя Пепе (Арсенал)
Француз шість разів забив сам, а ще чотири рази партнери забивали з його передач. Добрався з Арсеналом до 1/2 фіналу.
Нападники:
Борха Майораля (Рома)
Іспанець завершив розіграш як один з чотирьох найрезультативніших футболістів. До семи голам Майораля додав дві результативні передачі.
Жерар Морено (Вільяреал)
Головна ударна сила команди, що завоювала трофей в Гданську. На рахунку 29-річного форварда сім голів та 5 результативних передач.