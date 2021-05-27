УЄФА назвала команду сезону у Лізі Європи

Три гравці Вільярреала у команді сезону Ліги Європи

Визначилась команда сезону у Лізі Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Воротар: Пау Лопес (Рома)

Іспанець провів п'ять матчів на нуль і зробив 35 сейвів, чим допоміг Ромі дійти до півфіналу.

Захисники:

Метт Догерті (Тоттенгем)

Дві гольові паси, три сухих матчу і 83% як середній показник точності передач. Загалом, 29-річний ірландець був корисний на всіх ділянках поля.

Хуан Фойт (Вільяреал)

Аргентинець зробив більше відборів, ніж будь-хто (25), він вніс вагомий вклад у перемогу Вільяреала у Лізі Європи.

Рауль Альбіоль (Вільяреал)

Капітан вселяв упевненість і, коли треба, вів за собою. Альбіоль був одним з тих, хто дозволив Вільяреалу видати шість сухих матчів у переможному розіграші Ліги Європи.

Борна Баришич (Рейнджерс)

Хорват забив три м'ячі і віддав три гольові передачі, що зробило його одним з найрезультативніших захисників. Дійшов із Рейнджерс до 1/8 фіналу.

Півзахисники:

Леон Бейлі (Баєр)

Ямайський вінгер забив п'ять голів і віддав два результативних паси в шести матчах, тобто брав безпосередню участь в гольовій атаці в середньому раз в 73 хвилини.

Магнус Ейкрем (Мольде)

Найважливіший гравець в складі норвезького клубу. Три голи і чотири гольові передачі Ейкрема допомогли Мольде вперше дійти до 1/8 фіналу.

Бруну Фернандеш ( Манчестер Юнайтед)

З п'ятьма голами і чотирма ассистами португалець став найкращим гравцем сезону.

Ніколя Пепе (Арсенал)

Француз шість разів забив сам, а ще чотири рази партнери забивали з його передач. Добрався з Арсеналом до 1/2 фіналу.

Нападники:

Борха Майораля (Рома)

Іспанець завершив розіграш як один з чотирьох найрезультативніших футболістів. До семи голам Майораля додав дві результативні передачі.

Жерар Морено (Вільяреал)

Головна ударна сила команди, що завоювала трофей в Гданську. На рахунку 29-річного форварда сім голів та 5 результативних передач.