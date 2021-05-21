Помер арбітр, який судив фінал ЧС-1994

Угорський суддя помер на 66-му році життя

Футбольний арбітр з Угорщини Шандор Пуль пішов з життя на 66-му році життя.

Про це повідомляє пресслужба Угорської футбольної федерації.

Фахівець помер у четвер, 20 травня.

Пуль був головним арбітром на фіналі чемпіонату світу з футболу 1994 року, в якому Бразилія перемогла Італію в серії пенальті (0:0, 3:2 по пенальті). Також він працював на фіналі Ліги чемпіонів в 1997 році, де Боруссія Д обіграла Ювентус з рахунком 3:1.

Крім того, Пуль три рази поспіль визнавався арбітром року за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). В останні роки він працював в Угорській футбольної федерації на посаді заступника голови суддівського комітету.

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