Помер легендарний адміністратор Динамо Олександр Чубаров

Джерело - офіційний сайт Динамо.
На 79-му році життя помер багаторічний адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров.
Про це повідомляє пресслужба Динамо.
У 1985-му Чубаров став адміністратором київського клубу, а на початку 90-х очолив жіночу команду Динамо.
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Олександр Чубаров вів переговори з Валерієм Лобановським у середині 90-х, щоб той повернувся з Близького Сходу до Києва.
Отримав звання Заслуженого тренера України за роботу з дитячо-юнацькими командами, у 2016-му отримав Орден За заслуги III ступеня