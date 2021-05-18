 Помер легендарний адміністратор Динамо Олександр Чубаров | Футбол | Champion.com.ua
Помер легендарний адміністратор Динамо Олександр Чубаров
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Помер легендарний адміністратор Динамо Олександр Чубаров

Сьогодні 09:50 601 0
Чубаров вів переговори з Валерієм Лобановським
Помер легендарний адміністратор Динамо Олександр Чубаров
#Чубаров, #Динамо

Джерело - офіційний сайт Динамо.

На 79-му році життя помер багаторічний адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров.

Про це повідомляє пресслужба Динамо.

У 1985-му Чубаров став адміністратором київського клубу, а на початку 90-х очолив жіночу команду Динамо.

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Олександр Чубаров вів переговори з Валерієм Лобановським у середині 90-х, щоб той повернувся з Близького Сходу до Києва.

Отримав звання Заслуженого тренера України за роботу з дитячо-юнацькими командами, у 2016-му отримав Орден За заслуги III ступеня

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