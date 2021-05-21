Гендиректор Металіста 1925 різко відповів Циганику

Інформація футбольного журналіста Ігоря Циганика про те, що Металіст 1925 буде сателітом Шахтаря не відповідає дійсності.

Про це заявив генеральний директор клубу Ярослав Вдовенко.

"Скажіть, а навіщо це коментувати?! Людина так вважає, в неї нібито є джерело інформації. І нібито воно перевірене. Ну добре, нехай і надалі буде так вважати. Ноги все одно будуть рости: якщо не звідти, то звідти.

Для досягнення якихось своїх цілей деякі інсайдери не цураються методів, від яких смердить. Але це їхній вибір, їхній внутрішній світ. Якщо хтось відчуває насолоду в цій рольовій грі, позиціонуючи себе хлопчиками за викликом, готовими в найкоротші терміни виконати будь-які примхи замовника в форматі чего изволите, навіщо на це реагувати, щось говорити або спростовувати? Наші вболівальники є людьми освіченими, розумними, вони самі все чудово розуміють. Більше нічого не хочу про це казати", - зазначив Вдовенко.