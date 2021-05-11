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Циганик: Шахтар хоче зробити Металіст 1925 своїм сателітом

Сьогодні 23:09 42 0
Журналіст не виключає, що Чорноморець буде сателітом «Динамо
Циганик: Шахтар хоче зробити Металіст 1925 своїм сателітом
#Циганик, #Шахтар, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Шахтар більше за всіх зацікавлений у виході Металіста 1925 в Прем'єр-лігу.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Ярославський не цікавиться Металістом 1925, це різні проєкти. Я можу розповісти, яка у мене є інформація. У наступному році не буде турніру дублерів, і молоді футболісти Динамо і Шахтаря повинні десь набиратися практики.

Шахтар і Динамо не заявили другі команди в Першу лігу - на сьогодні, їх там не буде. А якісних футболістів там тільки 2-3, у яких є перспективи заграти в першій команді.

Так ось, футболістів будуть віддавати в інші команди. Динамо і Шахтар знаходяться в пошуку сателітів. І Металіст 1925 може стати сателітом Шахтаря.

Недарма там Кривенцов працює. Шахтар більше за всіх зацікавлений у виході Металіста 1925 в Прем'єр-лігу, тому що Харків - гарне місто, туди можна відправити футболістів. І доля клубу - бути постійним сателітом у наступному сезоні і надалі.

Поки що у мене така інформація. Заочно відомо, що Шахтар сильно лобіює, щоб Металіст 1925 опинився в УПЛ. Але Ярославський і Метал до цього не мають відношення.

Я точно не знаю, але не виключаю, що Чорноморець в наступному році буде сателітом Динамо. Будуть обходити регламентні норми за контрактами гравців", - зазначив Циганик.

Раніше, Де Дзербі підписав контракт з Шахтарем.

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