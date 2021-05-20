 Бекхем став восьмим гравцем Залу слави АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Бекхем став восьмим гравцем Залу слави АПЛ

Сьогодні 17:48 133 0
Визначився восьмий гравець Залу слави АПЛ
Бекхем став восьмим гравцем Залу слави АПЛ
#АПЛ, #Бекхем

Джерело - Чемпіон.

Легенда Манчестер Юнайтед Девід Бекхем став восьмим гравцем, який увійшов в Зал слави англійської Прем'єр-ліги.

До ексхавбека "червоних дияволів" подібної честі удостоїлися Алан Ширер, Тьєррі Анрі, Ерік Кантона, Рой Кін, Денніс Бергкамп, Френк Лампард і Стівен Джеррард.

Бекхем грав за МЮ з 1993 по 2003 рік. В АПЛ Бекхем провів 265 поєдинків, в яких відзначився 62 голами.

З Манчестер Юнайтед він виграв 6 чемпіонських титулів Прем'єр-ліги, двічі Кубоку Англії і один раз переміг в Лізі чемпіонів.

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