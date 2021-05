Бекхем став восьмим гравцем Залу слави АПЛ

Легенда Манчестер Юнайтед Девід Бекхем став восьмим гравцем, який увійшов в Зал слави англійської Прем'єр-ліги.

До ексхавбека "червоних дияволів" подібної честі удостоїлися Алан Ширер, Тьєррі Анрі, Ерік Кантона, Рой Кін, Денніс Бергкамп, Френк Лампард і Стівен Джеррард.

Бекхем грав за МЮ з 1993 по 2003 рік. В АПЛ Бекхем провів 265 поєдинків, в яких відзначився 62 голами.

З Манчестер Юнайтед він виграв 6 чемпіонських титулів Прем'єр-ліги, двічі Кубоку Англії і один раз переміг в Лізі чемпіонів.

"Whenever he got on the ball, you expected something to happen"



🆕 Welcome to the #PLHallOfFame, David Beckham! pic.twitter.com/SdiJT7ZhxL