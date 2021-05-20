У Десні визначились із майбутнім Рябоконя

Джерело - footboom.com.
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь не покине клуб в літнє міжсезоння.
Про це повідомляє FootBoom.com.
Повідомлялося, що рішення щодо майбутнього Рябоконя в чернігівській команді буде прийнято на цьому тижні.
"Наскільки мені відомо на сьогоднішній день, Рябоконь залишається в Десні", - повідомив директор Десни Ігор Ушарук.
Олександр Рябоконь очолює Десну з 2012 року. Він очолив команду у Другій лізі, після чого вона піднялася спершу в Першу лігу, потім в УПЛ, а потім досягла єврокубків.
Крім чернігівського клубу, фахівець також очолював Борисфен, Оболонь, черкаський Дніпро, Львів, Севастополь і мінське Динамо.
Десна завершила сезон на шостому місці, проваливши кінцівку сезону.