Керівництво Десни на наступному тижні визначиться щодо майбутнього Рябоконя

Тренер зустрінеться з керівництвом

Керівництво Десни буде вирішувати питання щодо майбутнього в команді Олександра Рябоконя на наступному тижні.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Головний тренер чернігівського клубу не зміг вивести команду в єврокубки, тим самим не виконавши завдання на сезон. Наступного тижня Рябоконь і його тренерський штаб зустрінуться з керівництвом.

Олександр Рябоконь очолює Десну з 2012 року. Він очолив команду у Другій лізі, після чого вона піднялася спершу в Першу лігу, потім в УПЛ, а потім досягла єврокубків.

Крім чернігівського клубу, фахівець також очолював Борисфен, Оболонь, черкаський Дніпро, Львів, Севастополь і мінське Динамо.

Десна завершила сезон на шостому місці, проваливши кінцівку сезону.