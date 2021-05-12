 Керівництво Десни на наступному тижні визначиться щодо майбутнього Рябоконя | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Римі
Сьогодні 12:49 1104
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 19:35 21917 1
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 19:32 196
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Сьогодні 19:32 270
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 19:32 1887
Динамо хоче підписати вінгера Греміо
Сьогодні 18:39 560
Красюк: Усик може прийняти пропозицію IBF або відмовитися
Сьогодні 18:24 1147
Ахметов: Бажаю Суркісу, щоб наступний чемпіонат Динамо програло
Сьогодні 18:10 495
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 17:00 2964
Усик відмовився від бою з Енді Руїсом
Сьогодні 16:39 4374
Блоги
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика Андрій Твердохліб
Вчора 21:28 1479
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження Valeriy Ruchka
Вчора 21:01 8399 1
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 10:40 4584 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Вчора 08:35 1131
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 07:51 794
Прямі трансляції
Навколо спорту

Керівництво Десни на наступному тижні визначиться щодо майбутнього Рябоконя

Сьогодні 20:10 264 0
Тренер зустрінеться з керівництвом
Керівництво Десни на наступному тижні визначиться щодо майбутнього Рябоконя
#Десна, #Рябоконь

Джерело - FootBoom.com.

Керівництво Десни буде вирішувати питання щодо майбутнього в команді Олександра Рябоконя на наступному тижні.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Головний тренер чернігівського клубу не зміг вивести команду в єврокубки, тим самим не виконавши завдання на сезон. Наступного тижня Рябоконь і його тренерський штаб зустрінуться з керівництвом.

Олександр Рябоконь очолює Десну з 2012 року. Він очолив команду у Другій лізі, після чого вона піднялася спершу в Першу лігу, потім в УПЛ, а потім досягла єврокубків.

Актуально: Що чудить Маліновський та чому зганьбилася Десна - ТаТоТаке 

Крім чернігівського клубу, фахівець також очолював Борисфен, Оболонь, черкаський Дніпро, Львів, Севастополь і мінське Динамо.

Десна завершила сезон на шостому місці, проваливши кінцівку сезону.

Коментарі ()