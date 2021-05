Челсі продовжить контракт з Тіаго Сілвою

Челсі близький до продовження на рік контракт з Тіаго Сілвою.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нинішня угода з 36-річним захисником діє до кінця поточного сезону.

Нова угода також буде розрахована на рік. Сторони близькі до усної домовленості з приводу контракту, після чого Челсі приступить до паперової роботи для офіційного оформлення угоди.

Очікується, що офіційно Челсі оголосить про продовження контракту з Тіаго Сілвою після фіналу Ліги чемпіонів.

