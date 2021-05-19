Челсі продовжить контракт з Тіаго Сілвою

Захисник залишиться в клубі ще на рік

Джерело - Чемпіон.

Челсі близький до продовження на рік контракт з Тіаго Сілвою.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нинішня угода з 36-річним захисником діє до кінця поточного сезону.

Нова угода також буде розрахована на рік. Сторони близькі до усної домовленості з приводу контракту, після чого Челсі приступить до паперової роботи для офіційного оформлення угоди.

Очікується, що офіційно Челсі оголосить про продовження контракту з Тіаго Сілвою після фіналу Ліги чемпіонів.

Chelsea are set to reach an agreement with Thiago Silva and he’s staying, here we go soon! 🔵⏳ #CFC



The contract extension has not been signed yet but the verbal agreement is almost done - just a matter of time, waiting for #CFC to complete paperworks after the final. 🇧🇷 https://t.co/6zBLSSlkZ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2021

Тіаго Сілва перейшов в Челсі на правах вільного агента рік тому з ПСЖ. У нинішньому сезоні на його рахунку 2 голи в 32 матчах за Челсі у всіх турнірах.

Вчора Челсі в 37-му турі АПЛ вдома обіграв Лестер 2:1.