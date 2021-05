Зінченко у запасі Манчестер Сіті на матч з Челсі

У матчі 35 туру АПЛ Манчестер Сіті прийме Челсі.

Актуально: Гвардіола: Зінченко не помилявся проти Салаха, Рашфорда, Ді Марії

Український захисник Ман Сіті Олександр Зінченко розпочне матч на лаві запасних.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті:

Your team to take the title! 🏆 XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Mendy, Rodrigo, Torres, Sterling (C), Aguero, Jesus SUBS | Steffen, Walker, Gundogan, Zinchenko, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Foden, Garcia ⚽️ @HaysWorldwide 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/lWsdGRxQRg

Челсі

Team news is in for #MCICHE! 🤝



Here's how the Blues line up... pic.twitter.com/f8EkVYLR8n