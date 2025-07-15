Санта Барбара продовжиться: ПСЖ знову спробує придбати Забарного

ПСЖ змушений знову повернутися до переговорів з Борнмутом щодо трансферу Іллі Забарного.

Про це розповів Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, чинний переможець Ліги чемпіонів має домовленість із центрбеком збірної України щодо умов особистого контракту.

Тепер парижани збираються швидко зробити покращену пропозицію, яка має переконати "вишень" відпустити українського футболіста. Забарний дуже сподобався головному тренеру ПСЖ Луїсу Енріке та раднику клубу Луїшу Кампушу.

Раніше ПСЖ пропонував за Забарного 60 мільйонів євро, що Борнмут вважав недостатньою сумою, адже англійський колектив хоче отримати 70-75 мільйонів. Переговори між клубами мають відновитися найближчим часом.

"A Luis Enrique le encaja y le gusta muchísimo. Me cuentan que por 70-75 millones, el Bournemouth puede vender" 💰



ZABARNY ES EL NOMBRE QUE QUIERE EL PSG 👀 Lo cuenta @FabrizioRomano en #DAZNTransfer pic.twitter.com/hIQenRd3zD — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 14, 2025

На рішення ПСЖ повернутися до варіанту із Забарним сильно вплинув результат фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року, де французи зазнали розгромної поразки від Челсі (0:3).

Нагадаємо, що після кількох безуспішних раундів переговорів ПСЖ відмовився від ідеї прибати Іллю Забарного. Цим має намір скористатися один англійський клуб, який наступного сезону виступатиме у Лізі чемпіонів.