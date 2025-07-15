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У колосся – без волосся: титулований французький біатлоніст потішив фотосесією до 30-річчя

Денис Шаховець — 15 липня 2025, 16:10
У колосся – без волосся: титулований французький біатлоніст потішив фотосесією до 30-річчя
Емільєн Жаклєн
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Відомий французький біатлоніст Емільєн Жаклєн змінив імідж та влаштував фотосесію до свого дня народження в рідних краях – провінції Віллар-де-Ланс. Днями атлету виповнилося 30.

На одній зі світлин атлет задумливо позує в полі серед колосся, а також виконує пробіжку грунтовою дорогою між полем та лісом.

"Спорт на стилі", – так підписав фото титулований біатлоніст.

Нагадаємо, Емільєн Жаклєн є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор та п’ятиразовим чемпіоном світу.

У сезоні 2024/2025 він здобув перемогу в спринті на етапі Кубку світу в Нове Мєсто. А також виборов два золота на чемпіонаті світу в Ленцергайде – в класичній та змішаній естафетах.

За попередньою інформацією, Емільєн Жаклєн візьме участь в змаганнях з літнього біатлону Blink Festival на початку серпня.

У Норвегії в цих перегонах також планують стартувати два українських біатлоністи.

Емільєн Жаклен

Емільєн Жаклен

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