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Гвардіола: Зінченко не помилявся проти Салаха, Рашфорда, Ді Марії

Сьогодні 11:41 103 0
На думку головного тренера Манчестер Сіті, українець заслужив на місце в складі
Гвардіола: Зінченко не помилявся проти Салаха, Рашфорда, Ді Марії
#Зінченко, #Манчестер Сіті, #Гвардіола

Джерело - Manchester Evening News.

Українець Олександр Зінченко не помиляється на своїй не рідній позиції лівого захисника.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

"Зінченко багато боровся, щоб бути тут. Його можна було віддати в оренду або продати, але він сказав: "Ні, я хочу боротися, щоб бути тут". Це багато значить. Він грає не на своїй позиції, але ніколи не скаржився. І він не помиляється. Коли ви йому щось говорите, він негайно реагує. Він завжди зосереджений", - заявив іспанець.

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"Ми не забуваємо, що на позиції лівого захисника він протистояв Салаху, Рашфордуу, Ді Марії. Це найсильніші опоненти, але Зінченко не помиляється. З м'ячем він діє виключно, але в захисній лінії з чотирьох футболістів головне - не помилятися. Алекс заслуговує грати", - сказав Гвардіола.

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