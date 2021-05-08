Гвардіола: Зінченко не помилявся проти Салаха, Рашфорда, Ді Марії

Українець Олександр Зінченко не помиляється на своїй не рідній позиції лівого захисника.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

"Зінченко багато боровся, щоб бути тут. Його можна було віддати в оренду або продати, але він сказав: "Ні, я хочу боротися, щоб бути тут". Це багато значить. Він грає не на своїй позиції, але ніколи не скаржився. І він не помиляється. Коли ви йому щось говорите, він негайно реагує. Він завжди зосереджений", - заявив іспанець.