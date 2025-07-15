Міністерство соціальних прав Іспанії хоче провести розслідування вечірки дня народження Ямала

Міністерство соціальних прав Іспанії зажадало розслідування можливих порушень законів про інвалідність на вечірці з нагоди 18-річчя зірки Барселони Ламіна Ямала.

Про це повідомляє ESPN.

Вечірка іспанського футболіста потрапила до заголовків новин після того, як стало відомо, що в якості аніматорів там були найняті люди з карликовою статурою.

Тепер Міністерство хоче, щоб прокуратура, іспанський омбудсмен і Управління по боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті перевірили, чи були на вечірці порушені закони, які забороняють шоу, що висміюють або принижують людей з обмеженими можливостями.

Гостям вечірки Ямала не дозволяли знімати на телефони те, що там відбувалося. Проте пізніше в соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно, як люди з карликовістю прибувають до місця, де проходило святкування дня народження Ламіна.

Після появи цих кадрів Асоціація людей з ахондроплазією та іншими скелетними дисплазіями з карликовістю (ADEE) в Іспанії засудила "наймання людей з карликовістю в якості аніматорів".

У той же час один з артистів із карликовістю, який виступав на 18-річчі Ямала, став на захист футболіста