Вийду в ринг, щоб отримати задоволення: Сіренко прокоментував майбутній бій

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) відповів на декілька питань про майбутній поєдинок проти британця Соломона Дакреса (9-1, 3 KO).

Про це пише телеграм-канал RUTHLESS FIGHTERS.

Український боксер заявив, що задоволений підготовкою до бою, адже в тренувальному таборі вдалося втілити все заплановане.

"Оцінюю його (Дакреса – ред.) як гідного суперника на цьому етапі. Робили акцент на певних ударах та комбінаціях, щоб зловити опонента на його ж помилках. Я вийду в ринг, щоб отримати задоволення та зроблю все можливе, щоб показати всі свої здібності" , – заявив Сіренко.

Раніше Сіренко мав зустрітися на рингу з ще одним українцем Андрієм Новицьким, втім, останній не зможе вийти в ринг через важку травму. Бій мав відбутися в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Цей вечір боксу проходитиме на лондонському "Вемблі" 19 липня. Тепер суперником Владислава Сіренка стане Соломон Дакрес, який допомагав Тайсону Фʼюрі готуватися до поєдинку проти Усика.

Раніше Сіренко прокоментував скасування поєдинку з Новицьким.