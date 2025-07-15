МЮ залишився позаду: Манчестер Сіті підписав рекордну угоду з виробником екіпіровки

Манчестер Сіті підписав продовження контракту на 10 років з виробником екіпіровки Puma.

Про це "містяни" оголосили на своєму сайті.

"Puma легко інтегрувалася в нашу організацію, і ми пережили багато історичних моментів разом, залучаючи фанатів по всьому світу. Сьогоднішнє оновлення та розширення зміцнює наші відносини та проектує їх на ще більш світле майбутнє", – йдеться у заяві клубу.

IF IT'S MAN CITY, IT'S PUMA 🩵



We have extended our partnership with @pumafootball, which began in 2019. This collaboration has delivered breakthrough innovation, cultural moments & commercial success, both on and off the pitch.



This is a partnership built on shared values 🤝 — Manchester City (@ManCity) July 15, 2025

Нова угода між сторонами тепер розрахована до літа 2035 року. За цю співпрацю англійський клуб отримає 1 мільярд фунтів (по 100 мільйонів на рік). Раніше Ман Сіті заробляв по 65 мільйонів.

Це в свою чергу стало новим рекордом для угод з виробниками екіпіровки для англійських клубів. Манчестер Сіті перевершив 10-річний контракт Манчестер Юнайтед з Аdidas на 900 мільйонів фунтів, який був підписаний у 2023 році.

Варто зазначити, що Puma є партнером інших клубів City Football Group, включаючи Мельбурн Сіті, Жирону, Палермо та Мумбаї Сіті.

Раніше з'явилася інформація, що один з основних гравців Манчестер Сіті став трансферною ціллю мадридського Реала.