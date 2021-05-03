Визначився найкращий гравець Динамо у квітні

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.
Захисник Динамо Віталій Миколенко став найкращим гравцем Динамо у квітні.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Уболівальники Динамо визнали Віталія Миколенка найкращим гравцем квітня.
У підсумковому голосуванні за найкращого гравця місяця взяли участь понад чотири тисячі респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів (31%) - за Віталія Миколенка.
ТОП-5 гравців Динамо у квітні за версією уболівальників:
1. Віталій Миколенко - 31%
2-3. Сергій Сидорчук - 21%
2-3. Віктор Циганков - 21%
4. Жерсон Родрігес - 16%
5. Олександр Андрієвський - 11%