Визначився найкращий гравець Динамо у квітні

Миколенко отримав 31% голосів уболівальників

Захисник Динамо Віталій Миколенко став найкращим гравцем Динамо у квітні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Уболівальники Динамо визнали Віталія Миколенка найкращим гравцем квітня.

У підсумковому голосуванні за найкращого гравця місяця взяли участь понад чотири тисячі респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів (31%) - за Віталія Миколенка.

ТОП-5 гравців Динамо у квітні за версією уболівальників:

1. Віталій Миколенко - 31%

2-3. Сергій Сидорчук - 21%

2-3. Віктор Циганков - 21%

4. Жерсон Родрігес - 16%

5. Олександр Андрієвський - 11%

Раніше, визначився найкращий гравець квітня в УПЛ.