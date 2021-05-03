 Миколенко – найкращий гравець Динамо у квітні | Футбол | Champion.com.ua
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Визначився найкращий гравець Динамо у квітні

Сьогодні 16:28 317 0
Миколенко отримав 31% голосів уболівальників
Визначився найкращий гравець Динамо у квітні
#Динамо, #Миколенко

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Захисник Динамо Віталій Миколенко став найкращим гравцем Динамо у квітні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Уболівальники Динамо визнали Віталія Миколенка найкращим гравцем квітня.

У підсумковому голосуванні за найкращого гравця місяця взяли участь понад чотири тисячі респондентів, які віддали найбільшу кількість голосів (31%) - за Віталія Миколенка.

ТОП-5 гравців Динамо у квітні за версією уболівальників:

1. Віталій Миколенко - 31%
2-3. Сергій Сидорчук - 21%
2-3. Віктор Циганков - 21%
4. Жерсон Родрігес - 16%
5. Олександр Андрієвський - 11%

Раніше, визначився найкращий гравець квітня в УПЛ.

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