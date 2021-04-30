Визначився найкращий гравець квітня в УПЛ

Джерело - upl.ua.
Захисник Динамо Ілля Забарний став найкращим гравцем квітня в УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Захисник Динамо набрав 20% голосів і зовсім трішки випередив Владлена Юрченка з луганської Зорі.
Найкращий футболіст квітня в УПЛ:
Ілля Забарний — 20 % — 253 голоси,
Владлен Юрченко — 20 % — 242 голоси,
Олександр Бандура — 17 % голосів,
Владислав Кулач — 15 %,
Віталій Миколенко — 13 %,
Олексій Довгий — 10 %,
Андрій Тотовицький — 4 %,
Артем Бондаренко — 1 %.
Нагадаємо, Забарний став найкращим гравцем 23 туру УПЛ.
Раніше, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.