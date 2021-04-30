Визначився найкращий гравець квітня в УПЛ

Став відомий найкращий гравець квітня в УПЛ

Захисник Динамо Ілля Забарний став найкращим гравцем квітня в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Захисник Динамо набрав 20% голосів і зовсім трішки випередив Владлена Юрченка з луганської Зорі.

Найкращий футболіст квітня в УПЛ:

Ілля Забарний — 20 % — 253 голоси,

Владлен Юрченко — 20 % — 242 голоси,

Олександр Бандура — 17 % голосів,

Владислав Кулач — 15 %,

Віталій Миколенко — 13 %,

Олексій Довгий — 10 %,

Андрій Тотовицький — 4 %,

Артем Бондаренко — 1 %.

Нагадаємо, Забарний став найкращим гравцем 23 туру УПЛ.

Раніше, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.