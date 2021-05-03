Ліверпуль виступив із заявою з приводу перенесення матчу з МЮ

Ліверпуль повністю погоджується з рішенням щодо перенесення матчу 34-го туру АПЛ з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Ліверпуль був повністю згоден з рішенням перенести матч через триваючі події за участю уболівальників біля стадіону Олд Траффорд і його околицях.

Наша позиція полягає в тому, що громадська безпека повинна бути фактором номер один в будь-якому такому рішенні, а здатність забезпечити безпечне середовище для учасників, персоналу та посадових осіб є особливим пріоритетом. Очевидно, що сьогодні це було неможливо гарантувати через швидко загострюється ситуації.

Ми продовжимо діалог з Манчестер Юнайтед, АПЛ і місцевою владою, щоб знайти підходящу дату для проведення цього матчу. Як тільки ми отримаємо всю інформацію, ми відповідним чином оповістимо наших уболівальників", - йдеться у заяві.