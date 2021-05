Матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль перенесений через протести фанів

Матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем не зможе відбутися сьогодні.

Про це повідомляє журналіст Лорі Вітвелл.

Гра перенесена на інший день.

Confirmed: Manchester United vs Liverpool has been postponed #MUFC