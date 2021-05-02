Матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль перенесений через протести фанів

Сторони зараз визначають нову дату проведення зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем не зможе відбутися сьогодні.

Про це повідомляє журналіст Лорі Вітвелл.

Гра перенесена на інший день.

Confirmed: Manchester United vs Liverpool has been postponed #MUFC — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) May 2, 2021

Це сталося у зв'язку з протестами фанатів на Олд Траффорд. Вболівальники прорвалися на стадіон під час акції проти керівництва клубу - сім'ї Глейзерів.

Гра повинна була початися о 18:30 за київським часом. Спершу АПЛ прийняла рішення відкласти її на невизначений час з метою оцінити розвиток ситуації і в підсумку перенесла на інший день.

Сторони зараз визначають нову дату проведення зустрічі.