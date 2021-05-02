Матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль перенесений через протести фанів

Джерело - Чемпіон.
Матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед і Ліверпулем не зможе відбутися сьогодні.
Про це повідомляє журналіст Лорі Вітвелл.
Гра перенесена на інший день.
Confirmed: Manchester United vs Liverpool has been postponed #MUFC— Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) May 2, 2021
Це сталося у зв'язку з протестами фанатів на Олд Траффорд. Вболівальники прорвалися на стадіон під час акції проти керівництва клубу - сім'ї Глейзерів.
Гра повинна була початися о 18:30 за київським часом. Спершу АПЛ прийняла рішення відкласти її на невизначений час з метою оцінити розвиток ситуації і в підсумку перенесла на інший день.
Сторони зараз визначають нову дату проведення зустрічі.