Колишній лідер Карпат може перейти до Фіорентини

Колишній гравець львівських Карпат Хорхе Карраскаль може стати гравцем Фіорентини.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скира.

Колумбієць, який сяяв в УПЛ кілька років тому, близький до відходу з Рівер Плейту влітку цього року. Для можливості змінити клуб Хорхе найняв нового футбольного агента.

Також повідомляється, що минулого року Карраскалем активно цікавився Ювентус.

The colombian young star Jorge #Carrascal has chosen Pablo Boselli as new agent and could leave #RiverPlate this summer. #Fiorentina are still interested in him. Last year #Juventus had shown interest for him to close deal with another club about the slot for extra UE. #transfers