Колишній лідер Карпат може перейти до Фіорентини

Колумбієць близький до відходу з Рівер Плейту

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець львівських Карпат Хорхе Карраскаль може стати гравцем Фіорентини.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скира.

Колумбієць, який сяяв в УПЛ кілька років тому, близький до відходу з Рівер Плейту влітку цього року. Для можливості змінити клуб Хорхе найняв нового футбольного агента.

Також повідомляється, що минулого року Карраскалем активно цікавився Ювентус.

The colombian young star Jorge #Carrascal has chosen Pablo Boselli as new agent and could leave #RiverPlate this summer. #Fiorentina are still interested in him. Last year #Juventus had shown interest for him to close deal with another club about the slot for extra UE. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 1, 2021

У поточному сезоні колумбійський гравець взяв участь в 11 матчах команди і не відзначився результативними діями. Вартість футболіста складає 8 млн євро, згідно з даними Transfermarkt.

Нагадаємо, Фіорентина запропонувала Гаттузо контракт.