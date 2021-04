Фіорентина запропонувала Гаттузо контракт

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо змінить покине клуб цього літа.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

43-річний італійський фахівець є основним кандидатом у президента Фіорентини Рокко Коміссо.

Фіалки запропонували Гаттузо контракт на два роки з зарплатою 2 мільйони євро за сезон.

Відзначається, що Фіорентина впевнена, що у неї вийде домовитися з Гаттузо в найближчі кілька днів.

Rino #Gattuso will leave #Napoli at the end of the season. He is still the first choice of Rocco #Commisso as a new coach for the next season. #Fiorentina have offered 2-years contract (€2M/year) and they are confident to reach an agreement in the coming days. #transfers https://t.co/kPkipaFLOc