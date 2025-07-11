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Дуель з Бронні, не найкраща реалізація та ключові дії: Флегг дебютував за Даллас

Олексій Погорелов — 11 липня 2025, 09:29
Купер Флегг та Бронні Джеймс
Купер Флегг та Бронні Джеймс
Getty Images

В ніч на 11 липня в межах літньої ліги НБА відбувся дебют Купера Флегга за Даллас Маверікс.

Першим суперником першого номеру драфту 2025 року став Бронні Джеймс та його Лос-Анджелес Лейкерс.

18-річний форвард провів не найкращий матч з точки зору реалізації: він влучив усього 5 з 21 кидка з гри, а також жодного з-за дуги (0/5). Проте він був доволі ефективний у захисті і саме його дії принесли Мавс перемогу.

Флегг поставив блок-шот за рахунку 84:85 на користь "озерників" за 1:11 до кінця гри та віддав передачу на Раяна Нембхарда, який закинув переможний триочковий. У підсумку за неповні 32 хвилини на паркеті Купер набрав 10 очок, 6 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення та один блок-шот, а його Даллас переміг з рахунком 87:85.

Нагадаємо, що Даллас обрав Купера Флегга під першим піком на драфті НБА 2025 року після того, як виграв лотерею з 1,8% шанса на перемогу.

Раніше стало відомо, що Флегг заробить за контрактом новачка у Далласі майже як праймовий ЛеБрон Джеймс.

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