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Підсумок матчу важкий, – тренер Ільвеса прокоментував розгром від Шахтаря в Лізі Європи

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 09:24
ФК Ільвес
ФК Ільвес

Тренер фінського Ільвеса Йоонас Рантанен прокоментував розгромну поразку від донецького Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба команди.

"Підсумок матчу вийшов важкий та, ясна річ, розчаровуючим. Ми грали проти неймовірно потужної за європейськими мірками команди. Суперник скористався усіма нашими помилками.

Ми повинні прийняти цей результат та проковтнути його без пояснень. Треба винести певні уроки з цього матчу – такий досвід може допомогти стати сильніше", – розповів Рантанен.

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Матч-відповідь заплановано на 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.

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