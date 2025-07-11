Підсумок матчу важкий, – тренер Ільвеса прокоментував розгром від Шахтаря в Лізі Європи

Тренер фінського Ільвеса Йоонас Рантанен прокоментував розгромну поразку від донецького Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи.

Слова фахівця наводить пресслужба команди.

"Підсумок матчу вийшов важкий та, ясна річ, розчаровуючим. Ми грали проти неймовірно потужної за європейськими мірками команди. Суперник скористався усіма нашими помилками.



Ми повинні прийняти цей результат та проковтнути його без пояснень. Треба винести певні уроки з цього матчу – такий досвід може допомогти стати сильніше", – розповів Рантанен.