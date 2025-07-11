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Поважаю його пристрасть, – легендарний Пак'яо оцінив майстерність Джейка Пола

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 09:10
Поважаю його пристрасть, – легендарний Пак'яо оцінив майстерність Джейка Пола
Джейк Пол
Instagram

Легендарний ексчемпіон світу Менні Пак'яо оцінив здобутки відомого блогера Джейка Пола у професійному боксі.

Слова філіппінця наводить Covers.

"Я поважаю пристрасть Джейка Пола до боксу, до продовження та розвитку кар'єри. Він має талант. Також він вміє битись, то чому б його не включити у рейтинг WBA?", – розповів Пак'яо.

Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.

Після хвилі критики організація замислилась над тим, щоб виключити американця з рейтингу.

Раніше Рой Джонс-молодший назвав умову, за якої Пол може стати чемпіоном світу.

Бокс Джейк Пол Менні Пак'яо

Менні Пак'яо

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