Поважаю його пристрасть, – легендарний Пак'яо оцінив майстерність Джейка Пола
Джейк Пол
Легендарний ексчемпіон світу Менні Пак'яо оцінив здобутки відомого блогера Джейка Пола у професійному боксі.
Слова філіппінця наводить Covers.
"Я поважаю пристрасть Джейка Пола до боксу, до продовження та розвитку кар'єри. Він має талант. Також він вміє битись, то чому б його не включити у рейтинг WBA?", – розповів Пак'яо.
Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.
Після хвилі критики організація замислилась над тим, щоб виключити американця з рейтингу.
Раніше Рой Джонс-молодший назвав умову, за якої Пол може стати чемпіоном світу.