Захисника Атлетика відсторонили від футболу через допінг

Захисник Атлетика Більбао Єрай Альварес не допоможе своїй команді найближчим часом через позитивну допінг-пробу.

Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.

"Кілька тижнів тому мені повідомили, що мій допінг-тест, зданий після першого півфінального матчу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед, виявився позитивним. Отримати подібну новину – це дуже важкий удар. Щиро кажучи, я не можу в це повірити, враховуючи, що ніколи у своєму житті я не вживав заборонених речовин. З того часу, як переміг свою хворобу, я роками лікувався від алопеції. Після вивчення ситуації ми встановили, що позитивний результат був отриманий через те, що я ненавмисно прийняв профілактичний засіб від випадання волосся, що містить заборонену речовину.

Дисциплінарний розгляд на цей момент перебуває на стадії розслідування і має конфіденційний характер, тому я тимчасово усунений і не маю права робити будь-які додаткові публічні заяви", – написав Альварес.

Зазначимо, що у 2016 році захиснику діагностували рак яєчок, а вже через 46 днів після операції він зміг повернутись на поле.

У 2017 році в організмі Єрая знайшли подальші злоякісні аномалії, через що він був змушений пройти курс хімієтерапії.

За Атлетик Альварес виступає з дитинства, дебютувавши у складі першої команди у 2016 році. За цей час 30-річний гравець став переможцем Кубку та Суперкубку Іспанії.

Раніше стало відомо про те, що проба "Б" Михайла Мудрика також показала позитивний результат на мельдоній. Український вінгер відсторонений від футболу з грудня минулого року.