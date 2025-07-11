Захисника Атлетика відсторонили від футболу через допінг
Захисник Атлетика Більбао Єрай Альварес не допоможе своїй команді найближчим часом через позитивну допінг-пробу.
Про це футболіст повідомив у своїх соцмережах.
"Кілька тижнів тому мені повідомили, що мій допінг-тест, зданий після першого півфінального матчу Ліги Європи з Манчестер Юнайтед, виявився позитивним. Отримати подібну новину – це дуже важкий удар.
Щиро кажучи, я не можу в це повірити, враховуючи, що ніколи у своєму житті я не вживав заборонених речовин. З того часу, як переміг свою хворобу, я роками лікувався від алопеції. Після вивчення ситуації ми встановили, що позитивний результат був отриманий через те, що я ненавмисно прийняв профілактичний засіб від випадання волосся, що містить заборонену речовину.
Дисциплінарний розгляд на цей момент перебуває на стадії розслідування і має конфіденційний характер, тому я тимчасово усунений і не маю права робити будь-які додаткові публічні заяви", – написав Альварес.
Зазначимо, що у 2016 році захиснику діагностували рак яєчок, а вже через 46 днів після операції він зміг повернутись на поле.
У 2017 році в організмі Єрая знайшли подальші злоякісні аномалії, через що він був змушений пройти курс хімієтерапії.
За Атлетик Альварес виступає з дитинства, дебютувавши у складі першої команди у 2016 році. За цей час 30-річний гравець став переможцем Кубку та Суперкубку Іспанії.
Раніше стало відомо про те, що проба "Б" Михайла Мудрика також показала позитивний результат на мельдоній. Український вінгер відсторонений від футболу з грудня минулого року.