Гарначо дозволили тренуватись з основним складом Манчестер Юнайтед

Один з півзахисників Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо, який не входить в плани Рубена Аморіма, отримав дозвіл не тренування з основним складом команди.

Про це повідомляє ESPN.

Попри напруженість у стосунках з головним тренером та той факт, що Гарначо виставлено на трансфер, боси клубу дозволили аргентинцю працювати в основній групі.

Майбутнє 21-річного хавбека залишається невідомим – Аморім на нього не розраховує, а зацікавлені клуби не готові платити ту суму, яку хочуть отримати "манкуніанці" – 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що на вінгера збірної Аргентини претендують п'ять клубів, а саме Челсі, Астон Вілла, Наполі, Атлетико Мадрид та Баєр.

У минулому сезоні в активі гравця 58 матчів, в яких він відзначився 11 голами та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед вже придбав Матеуса Кунью у Вулвергемптона, а також веде переговори із Брентфордом про перехід Бріана Мбемо.