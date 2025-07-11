Захисник збірної України посилив титулований австрійський клуб

Плеймейкер збірної України Віталій Зотов став гравцем австрійського Капфенберга.

Про це повідомила пресслужба команди.

28-річний баскетболіст минулого сезону грав за литовський клуб Йонава, з яким посів четверте місце у національній лізі.

Зотов набирав 4,6 очка, віддавав 2,4 передачі та робив 1,4 підбирання за 18 хвилин на паркеті в литовській лізі.

В Європі українець також грав за румунську Крайову та латвійський ВЕФ. В Україні Зотов представляв Хімік, Миколаїв та Будівельник.

Капфенберг Буллз 7 разів ставав чемпіоном Австрії, а також 6 разів вигравав Кубок країни. З грудня 2024 року команду очолює українець Клим Артамонов.

Нагадаємо, Віталій Зотов увійшов у розширений склад на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року.