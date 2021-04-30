Моурінью знайшов нову роботу

Джерело - Чемпіон.
Колишній головний тренер лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью підписав контракт з найбільшою британською спортивною радіостанцією talkSPORT.
Про це повідомляє пресслужба радіостанції.
Моурінью буде виходити в ефір в якості експерта на трьох матчах збірної Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2020 року, а також на поєдинках плей-оф і в фіналі.
“It’s something new, it’s incredible.”— talkSPORT (@talkSPORT) April 30, 2021
𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨
✅ A special Euros with the Special One pic.twitter.com/q0gIiwv79c
Нагадаємо, 19 квітня Моурінью був звільнений з Тоттенгема разом зі своїм штабом.