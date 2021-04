Моурінью знайшов нову роботу

Колишній головний тренер лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью підписав контракт з найбільшою британською спортивною радіостанцією talkSPORT.

Про це повідомляє пресслужба радіостанції.

Моурінью буде виходити в ефір в якості експерта на трьох матчах збірної Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2020 року, а також на поєдинках плей-оф і в фіналі.

“It’s something new, it’s incredible.”



𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨



✅ A special Euros with the Special One pic.twitter.com/q0gIiwv79c