Рома може достроково звільнити Фонсеку

Джерело - football24.ua.
Рома може звільнити головного тренера команди Пауло Фонсеку.
Про це повідомляє Сalciomercato.
Власник Роми Ден Фрідкін неабияк розчарований вчорашньою поразкою від Манчестер Юнайтед.
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Перемога у Лізі Європи була для Роми останнім шансом зачепитися за вихід у Лігу чемпіонів, однак тепер це завдання здається неможливим. Очікувалося, що Фонсека покине клуб влітку, коли закінчиться його контракт. Втім, розлючений Фрідкін може звільнити екстренера Шахтаря вже найближчим часом, а сезон буде завершувати хтось інший.
Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.