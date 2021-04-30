Рома може достроково звільнити Фонсеку

Рома може розпрощатися з головним тренером

Рома може звільнити головного тренера команди Пауло Фонсеку.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Власник Роми Ден Фрідкін неабияк розчарований вчорашньою поразкою від Манчестер Юнайтед.

Актуально: Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Огляд матчу

Перемога у Лізі Європи була для Роми останнім шансом зачепитися за вихід у Лігу чемпіонів, однак тепер це завдання здається неможливим. Очікувалося, що Фонсека покине клуб влітку, коли закінчиться його контракт. Втім, розлючений Фрідкін може звільнити екстренера Шахтаря вже найближчим часом, а сезон буде завершувати хтось інший.

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Рому.