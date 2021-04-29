Манчестер Юнайтед та Вільярреал здобули перемоги у півфіналі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі 1/2 фіналу Ліги Європи Вільярреал - Арсенал та Манчестер Юнайтед - Рома.
Вільярреал вдома переграв лондонський Арсенал - 2:1. Манчестер Юнайтед, програючи після першого тайму, зміг переломити хід гри та здобути перемогу з комфортним рахунком 6:2.
Ліга Європи
Півфінал, 29 квітня
Вільярреал - Арсенал 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Трігерос, 2:0 - 29 Альбіоль, 2:1 - 73 Пепе
Манчестер Юнайтед - Рома 6:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 9 Фернандеш, 1:1 - 15 Пеллегріні (пен), 1:2 - 34 Джеко, 2:2 - 48 Кавані, 3:2 - 64 Кавані, 4:2 - 71 Фернандеш (пен), 5:2 - 75 Погба, 6:2 - 86 Грінвуд
Нагадаємо, Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.