Смоллінг: Рома серйозно ускладнили собі завдання у матчі-відповіді

Захисник італійської Роми Кріс Смоллінг відреагував на розгромну поразку своєї команди в першому півфінальному матчі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми дуже розчаровані. Все складалося успішно, мені здавалося, ми заслужено вели в рахунку до перерви, але другий тайм був відверто поганий. Я засмучений тим, що ми не втримали перевагу, яку здобули в першому таймі.

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Думаю, що відсутність впевненості позначилося в другому таймі. Травми не зіграли нам на руку, але це не виправдання. Така історія часто трапляється з нами в цьому сезоні. Потрібно поліпшити керованість грою. Навіть за рахунку 3:2 або 4:2 матч-менеджмент повинен бути кращим.

Ми серйозно ускладнили собі завдання в матчі-відповіді. Зрозуміло, що протистояння ще не закінчено, але буде дуже і дуже важко. Результат цього матчу сильно нас засмутив", - розповів Смоллінг.