В Івано-Франківську розшукали ексгравця Карпат та Динамо

Родичам вдалось розшукати ексфутболіста

Джерело - Чемпіон.

В Івано-Франківську розшукали колишнього гравця львівських Карпат і київського Динамо Ярослава Думанського, який зник ще 20 квітня.

Про це повідомляє Ветерани футболу Прикарпаття.

"Тато знайшовся! Дякую всім за підтримку!!!!", - розповів син футболіста.

Думанський виступав у складі Карпат з 1977-го по 1981-й роки. Потім перейшов до київського Динамо, в складі якого провів 60 матчів, вигравав золото 1981 році, і Кубок у 1982-му. У складі юніорської збірної СРСР вигравав чемпіонат Європи, з молодіжної збірної добув срібло на Чемпіонаті світу-1970.