Ексгравець Карпат та Динамо зник в Івано-Франківську

Джерело - Чемпіон.

Поліція Івано-Франківська розшукує колишнього гравця львівських Карпат і київського Динамо Ярослава Думанського.

Ексфутболіст 20 квітня пішов з дому і з того часу його місцеперебування невідоме. Про зникнення із заявою в поліцію звернулася його мати.

В оголошенні Івано-Франківської поліції вказані прикмети Ярослава Думанського - на вигляд 60-65 років, зріст близько 170 см., Середньої статури, волосся сивого кольору. Він був одягнений в куртку червоного кольору, спортивні штани темно-синього кольору, кросівки білого кольору.

Правоохоронці звернулися до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Ярослава Думанського звертатися на лінію "102".

Відзначимо, що Думанський виступав у складі Карпат з 1977-го по 1981-й роки. Потім перейшов до київського Динамо, в складі якого провів 60 матчів, вигравав золото 1981 році, і Кубок у 1982-му. У складі юніорської збірної СРСР вигравав чемпіонат Європи, з молодіжної збірної добув срібло на Чемпіонаті світу-1970.