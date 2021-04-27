 Ексгравець Карпат та Динамо зник в Івано-Франківську | Футбол | Champion.com.ua
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:45 6159
Баварія оголосила про призначення Нагельсманна
Сьогодні 12:53 327
Войцех з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:43 370
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 07:01 321
Марсель цікавиться нападником СК Дніпро-1
Вчора 21:39 1005
Павлов: Григорій Суркіс запрошував мене в Динамо
Вчора 20:25 781
Фінал Кубку України можуть перенести
Вчора 19:39 1769
EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України
Вчора 19:11 259
ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України
Вчора 18:54 1794
Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро
Вчора 17:26 586
Блоги
6 років тому Володимир Кличко виграв останній свій бій
6 років тому Володимир Кличко виграв останній свій бій Valeriy Ruchka
25.04.2021 20:42 1897
БАТЕ - дворова команда: найепічніше інтерв'ю Олега Гусєва
БАТЕ - дворова команда: найепічніше інтерв'ю Олега Гусєва Андрій Твердохліб
25.04.2021 19:44 3698
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка Valeriy Ruchka
25.04.2021 19:13 2251
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
25.04.2021 15:12 8622 1
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38! Андрій Твердохліб
25.04.2021 12:11 5953
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ексгравець Карпат та Динамо зник в Івано-Франківську

Сьогодні 14:31 1136 0
Ексгравець Карпат та Динамо зник в Івано-Франківську
Ексгравець Карпат та Динамо зник в Івано-Франківську

Джерело - Чемпіон.

Поліція Івано-Франківська розшукує колишнього гравця львівських Карпат і київського Динамо Ярослава Думанського.

Ексфутболіст 20 квітня пішов з дому і з того часу його місцеперебування невідоме. Про зникнення із заявою в поліцію звернулася його мати.

В оголошенні Івано-Франківської поліції вказані прикмети Ярослава Думанського - на вигляд 60-65 років, зріст близько 170 см., Середньої статури, волосся сивого кольору. Він був одягнений в куртку червоного кольору, спортивні штани темно-синього кольору, кросівки білого кольору.

Правоохоронці звернулися до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцеперебування Ярослава Думанського звертатися на лінію "102".

Відзначимо, що Думанський виступав у складі Карпат з 1977-го по 1981-й роки. Потім перейшов до київського Динамо, в складі якого провів 60 матчів, вигравав золото 1981 році, і Кубок у 1982-му. У складі юніорської збірної СРСР вигравав чемпіонат Європи, з молодіжної збірної добув срібло на Чемпіонаті світу-1970.

Коментарі ()