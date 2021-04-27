Без чотирьох гравців основи Шахтар готується до матчу з Дніпром-1

Команда Луїша Каштру бореться за 2-е місце УПЛ

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар продовжує підготовку до матчу УПЛ проти Дніпра-1, однак команда змушена працювати без чотирьох гравців основи.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Залишок сезону пропустять захисники Ісмаїлі і Валерій Бондар, а також хавбек Євген Коноплянка та форвард Жуніор Мораес.

Крім того, сьогодні індивідуально працювали Алан Патрік і Тарас Степаненко.

Команда Луїша Каштру знаходиться на 2-му місці, випереджаючи Зорю на 4 очки при матчі в запасі для суперника.

Шахтар 1 травня зустрінеться на НСК Олімпійський з Дніпром-1 в рамках УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.