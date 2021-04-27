Без чотирьох гравців основи Шахтар готується до матчу з Дніпром-1

Джерело - ФК Шахтар.
Шахтар продовжує підготовку до матчу УПЛ проти Дніпра-1, однак команда змушена працювати без чотирьох гравців основи.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Залишок сезону пропустять захисники Ісмаїлі і Валерій Бондар, а також хавбек Євген Коноплянка та форвард Жуніор Мораес.
Крім того, сьогодні індивідуально працювали Алан Патрік і Тарас Степаненко.
Команда Луїша Каштру знаходиться на 2-му місці, випереджаючи Зорю на 4 очки при матчі в запасі для суперника.
Шахтар 1 травня зустрінеться на НСК Олімпійський з Дніпром-1 в рамках УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Де Дзербі близький до того, щоб підписати контракт з Шахтарем.