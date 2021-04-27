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Роналду обдумує перехід в Манчестер Юнайтед або ПСЖ

Сьогодні 10:25 698 0
Кріштіану Роналду може змінити клуб
Роналду обдумує перехід в Манчестер Юнайтед або ПСЖ
#Роналду, #Ювентус, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду роздумує про перехід в Манчестер Юнайтед або ПСЖ.

Про це повідомляє Tuttosport.

Роналду має намір покинути Ювентус, якщо туринський клуб не проб'ється у Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону. Після 33-х зіграних турів Ювентус посідає четверте місце в чемпіонаті Італії, маючи в активі 66 очок.

У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 39 матчів у всіх турнірах, де забив 32 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

Контракт футболіста з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість Роналду становить 50 млн євро.

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