Роналду обдумує перехід в Манчестер Юнайтед або ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду роздумує про перехід в Манчестер Юнайтед або ПСЖ.
Про це повідомляє Tuttosport.
Роналду має намір покинути Ювентус, якщо туринський клуб не проб'ється у Лігу чемпіонів за підсумками поточного сезону. Після 33-х зіграних турів Ювентус посідає четверте місце в чемпіонаті Італії, маючи в активі 66 очок.
У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 39 матчів у всіх турнірах, де забив 32 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.
Контракт футболіста з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість Роналду становить 50 млн євро.