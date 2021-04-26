Павлов: Григорій Суркіс запрошував мене в Динамо

Відомий український тренер Микола Павлов отримував пропозиції від братів Суркісів очолити київське Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Я завершив свою кар'єру в 60 років і трохи шкодував, що не зробив цього раніше. Тому що тільки коли припинив тренерську роботу, почав жити повноцінним життям, отримуючи задоволення від спілкування з рідними і близькими. Хоча були люди, які багато разів переконували мене повернутися.

Хто вони? Це не секрет. Адже сьогодні ці люди приймають вітання якраз за свій вибір - це брати Суркіси. Ще коли я закінчував роботу в Маріуполі, Григорій Михайлович запрошував мене в Динамо. Але я не міг прийняти цю пропозицію, оскільки у мене були зобов'язання перед керівниками. У підсумку в Києві вибрали Сергія Реброва - і не помилилися.

Коли почалася війна, я прийняв рішення закінчити тренерську кар'єру, але кожна відставка наставника в Динамо супроводжувалася дзвінком від Суркіса, і я щоразу переконувався в тому, що Григорій Михайлович - мудра людина.

Тепер він не запрошував мене тренером, знаючи про те, що свої рішення я не змінюю. Кликав начальником команди. Пам'ятав, що на цій посаді я вже працював в Динамо і просив прийти і просто побути поруч з тренерським штабом і молодими хлопцями", - зазначив Павлов.