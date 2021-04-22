Реал та Ювентус можуть виключити з єврокубків

Реал та Ювентус можуть покарати за провідну роль у створенні європейської Суперліги.

Про це повідомляє As.

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"Реал і Ювентус як і раніше не звільнені від санкцій за свою провідну роль у спробі розколу УЄФА. Юридично здається неможливим їхнє виключення з Ліги чемпіонів, але є можливість, що вони не братимуть участі наступного сезону. На нормативному рівні це можливо. Така думка існує у членів виконкому УЄФА", - йдеться у повідомленні.