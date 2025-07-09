Тур де Франс. Евенепул виграв розділку, Погачар перехопив жовту майку

Бельгійський велогонщик команди Soudal Quick Step Ремко Евенепул виграв 5 етап Тур де Франс-2025. Сьогодні, 9 липня, гонщики подолали рівнинну індивідуальну гонку з роздільним стартом на 33 км зі стартом і фінішем у Кані.

Маршрут 5 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

Евенепул на 16 секунд випередив переможця вчорашнього етапу, словенця Тадея Погачара із UAE Emirates. Топ-3 замкнув італієць Едоардо Аффіні з Visma Lease a Bike. Для Евенепула це друга в кар’єрі перемога на етапах Туру, першу він здобув минулого року, також у розділці.

Погачар завдяки другому місцю на сьогоднішньому етапі перехопив у Матьє Ван дер Пула жовту майку лідера загального заліку. Головним розчаруванням етапу став Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike. Головний суперник Погачара показав лише 13-й результат, програвши Евенепулу 1 хвилину і 21 секунду.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 10 липня, в рамках 6 етапу гонщики подолають 202 км горбистої дистанції з Байє до Вір Норманді.