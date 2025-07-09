Білозерцев не зумів пробитися у чвертьфінал юніорського Вімблдону

16-річний Микита Білозерцев не зміг вийти у чвертьфінал юніорського Вімблдону. У третьому раунді змагань українець поступився своєму однолітку словенцю Жизі Шешко.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 7:6(2), 6:2.

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Третє коло, юніори, 9 липня

Жига Шешко (Словенія) – Микита Білозерцев (Україна) 7:6(2), 6:2

У чвертьфіналі змагань Шешко зіграє з шостим сіяним болгарином Іваном Івановим.

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Нагадаємо, що у першому колі юніорського Вімблдону Білозерцев переміг казахстанця Аміра Омарханова, а у другому був сильнішим за американця Гевіна Гуда..