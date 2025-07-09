Анчелотті засудили в Іспанії за податкові порушення

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті отримав вирок у справі про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє EFE.

Прокуратура звинувачувала екснаставника "вершкових" у приховуванні доходів від іміджевих прав у 2014 і 2015 роках, використовуючи офшорні компанії. Загальна сума заборгованості склала понад мільйон євро.

Під час судового розгляду, який відбувся 2 та 3 квітня в Мадриді, Анчелотті стверджував, що ніколи не мав наміру обманювати казначейство, і що він зробив те, що йому сказали клуб та його радники, тому він і просив про своє виправдання.

У підсумку італійця було частково визнано винним у пред'явлених обвинуваченнях та засуджено до року позбавлення волі. Також Карло повинний сплатити штраф у розмірі 386 тисяч євро.

Окрім того, йому заборонено отримувати державну допомогу, а також користуватися податковими або соціальними пільгами протягом 3 років.

Нагадаємо, напередодні ФІФА розпочала розслідування процесу підписання контракту між Анчелотті та збірною Бразилією