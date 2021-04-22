 Стали відомі розміри зарплат ТОП-чиновників УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
Стали відомі розміри зарплат ТОП-чиновників УЄФА
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Стали відомі розміри зарплат ТОП-чиновників УЄФА

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Не дивно, що деякі клуби заговорили про створення Суперліги
Стали відомі розміри зарплат ТОП-чиновників УЄФА
#УЄФА

Джерело - sport.ua.

Президент УЄФА Олександр Чеферін отримав за сезон 2019/20 приблизно 2,19 мільйона євро, що на 450 тисяч євро більше в порівнянні з сезоном 2018/19. 

Про це повідомляє  Calcio e Finanza.

Генеральний секретар УЄФА Теодор Теодорідіс в цей період заробив 1,23 мільйона євро. Це на 164 тисячі євро більше, ніж за попередній сезон. Але в сезоні 2019/20 Теодорідіс не отримав через пандемію коронавірусу бонус у вигляді 320 тисяч євро, що в підсумку зменшило загальну суму.

Також відомий розмір зарплат членів Виконавчого комітету УЄФА. Віцепрезидент отримав 237,5 тисяч євро (на 12,5 тисяч менше), а інші члени - 152 тисячі євро (на 8 тисяч менше).

Раніше всі шість членів-засновників ESL з Прем'єр-ліги - Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем - офіційно відмовилися від участі в Суперлізі.

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