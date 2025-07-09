Ковалівський Колос завершив співпрацю із фланговим захисником Владиславом Ємцем.

Про це інформує пресслужба клубу.

Ємець перейшов у Колос в січні 2020 року на правах оренди з луганської Зорі. Згодом ковалівський клуб та захисник підписали повноцінний контракт.

Всього Ємець провів у футболці Колоса 47 поєдинків, в яких відзначився двома гольовими передачами. Гравець має в активі поєдинки УПЛ, Кубку України та два матчі кваліфікації Ліги Європи.

Востаннє Ємець зіграв за ковалівців більше року тому – 9 травня 2024 в домашньому поєдинку проти Зорі. Причиною стала серія травм Владислава.

Раніше центральний півзахисник Колоса Павло Оріховський потрапив у важку ДТП.