Не вірить у Дюбуа: британський важковаговик вважає Усика непереможним

Британський представник хевівейту Фабіо Вордлі підтримуватиме Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) у поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), але не вірить у перемогу свого земляка.

Про це пише Sky Sports.

Вордлі очікує, що Усик знову стане абсолютним чемпіоном після реваншу з Даніелем Дюбуа

"Мені дуже важко ставити проти нього. Дев’ять разів із десяти я підтримую британця, завжди хочу бачити перемогу земляка і, щоб пояси повернулися на рідну землю. Але в тій формі, в якій перебуває Усик, і як він виконує свою роботу, Олександр здається просто непереможним на цей момент. Він наче на якійсь місії, яку неможливо зупинити чи зірвати. Тож так чи інакше, він завжди знаходить спосіб перемогти", – заявив Вордлі.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Усик заявив, що Дюбуа заслужив на реванш.