Не вірить у Дюбуа: британський важковаговик вважає Усика непереможним
Фабіо Вордлі
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Британський представник хевівейту Фабіо Вордлі підтримуватиме Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) у поєдинку з Олександром Усиком (23-0, 14 КО), але не вірить у перемогу свого земляка.
Про це пише Sky Sports.
Вордлі очікує, що Усик знову стане абсолютним чемпіоном після реваншу з Даніелем Дюбуа
"Мені дуже важко ставити проти нього. Дев’ять разів із десяти я підтримую британця, завжди хочу бачити перемогу земляка і, щоб пояси повернулися на рідну землю. Але в тій формі, в якій перебуває Усик, і як він виконує свою роботу, Олександр здається просто непереможним на цей момент. Він наче на якійсь місії, яку неможливо зупинити чи зірвати. Тож так чи інакше, він завжди знаходить спосіб перемогти", – заявив Вордлі.
Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше Усик заявив, що Дюбуа заслужив на реванш.