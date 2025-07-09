Нікого не звинувачую: Мусіала – про травму отриману на КЧС-2025

Півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала заявив, що нікого не звинувачує у своїй травмі, яку він отримав у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Наприкінці першого тайму матчу з ПСЖ в 1/4 фіналу КЧС-2025 Мусіала покинув поле на ношах після зіткнення з голкіпером Джанлуїджи Доннаруммою.

"Дякую за любов і підтримку, яку я отримав від усіх вас. Це дуже багато значить для мене. Приємно бачити, як футбольний світ об'єднується в такий час, і я дійсно ціную це. Операція пройшла добре. Я перебуваю під ретельним наглядом. Хочу сказати, що в тому, що сталося, нікого звинувачувати. Подібні ситуації трапляються, і тепер я маю намір використати цей час, щоб знову набратися сил і позитивного настрою. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами", – заявив Мусіала.

Нещодавно гравець переніс операцію. За попередніми прогнозами, відновлення хавбека займе щонайменше 3-4 місяці.

У минулому сезоні на рахунку Мусіали 21 гол і 8 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. Контракт із Баварією діє до літа 2030 року.

Сезон-2025/26 для Баварії розпочнеться 16 серпня матчем за Суперкубок Німеччини проти Штутгарта.