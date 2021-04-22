Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Астон Віллу у 32 турі АПЛ

Манчестер Сіті впевнено лідирує в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла у 32 турі АПЛ вдома поступилася Манчестер Сіті.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

Український захисник Ман Сіті вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Відзначимо, що команди догравали матч у меншості, спочатку арбітр вилучив захисника Сіті Джона Стоунса, а на початку другої половини гри дві жовті картки заробив півзахисник Астон Вілли Метті Кеш.

Чемпіонат Англії - АПЛ

32 тур, 21 квітня

Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 1 Макгінн, 1:1 - 22 Фоден, 1:2 - 40 Родрі

Раніше, Тоттенгем вирвав перемогу у Саутгемптона у 29 турі АПЛ.