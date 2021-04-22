Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Астон Віллу у 32 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Астон Вілла у 32 турі АПЛ вдома поступилася Манчестер Сіті.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.
Український захисник Ман Сіті вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.
Відзначимо, що команди догравали матч у меншості, спочатку арбітр вилучив захисника Сіті Джона Стоунса, а на початку другої половини гри дві жовті картки заробив півзахисник Астон Вілли Метті Кеш.
Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 21 квітня
Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 1 Макгінн, 1:1 - 22 Фоден, 1:2 - 40 Родрі
Раніше, Тоттенгем вирвав перемогу у Саутгемптона у 29 турі АПЛ.