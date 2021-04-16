Мілевський - про шанси Миная: Не поспішайте нас ховати

Минай має шанси зберегти місце в УПЛ сезону 2020/2021 років.

Про це заявив нападник команди Артем Мілевський.

"Я, звичайно, не сильно задоволений ні собою, ні результатами Миная. Ми у важкій ситуації, як і інші команди поруч. Але, знаєте, є така пісня: Не поспішай ти нас ховати. Чайф співає. А то вже пишуть, що вже все. Думаю, ми своє ще візьмемо і покажемо. Я вірю в себе і команду.

Тренує нас Цимбал. Що стосується Севідова, то він як консультант, а всі тренування проводить Цимбал, всі рішення приймає він.

Моє майбутнє? Зараз нема коли думати, потрібно рятувати ситуацію в УПЛ. Поки думки про команду", - сказав Мілевський.