Мілевський - про шанси Миная: Не поспішайте нас ховати

Джерело - Чемпіон.
Минай має шанси зберегти місце в УПЛ сезону 2020/2021 років.
Про це заявив нападник команди Артем Мілевський.
"Я, звичайно, не сильно задоволений ні собою, ні результатами Миная. Ми у важкій ситуації, як і інші команди поруч. Але, знаєте, є така пісня: Не поспішай ти нас ховати. Чайф співає. А то вже пишуть, що вже все. Думаю, ми своє ще візьмемо і покажемо. Я вірю в себе і команду.
Тренує нас Цимбал. Що стосується Севідова, то він як консультант, а всі тренування проводить Цимбал, всі рішення приймає він.
Моє майбутнє? Зараз нема коли думати, потрібно рятувати ситуацію в УПЛ. Поки думки про команду", - сказав Мілевський.
Зараз Минай займає передостаннє місце.
Раніше, Леоненко порадив Мілевському покинути Минай.