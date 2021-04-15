Суарес може повернутися до Ліверпуля

Червоні готові спробувати підписати уругвайського футболіста за однієї умови

Англійський Ліверпуль може підписати нападника мадридського Атлетіко Луїса Суареса.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

Мерсисайдці спробують здійснити трансфер уругвайського форварда в тому випадку, якщо команду вирішить покинути єгипетський футболіст Мохамед Салах.

У минулому Суарес вже виступав за червоних. Він був гравцем Ліверпуля в період з 2011 по 2014 роки, після чого перебрався в Барселону за 81 мільйон євро.

У нинішньому сезоні 34-річний уругваєць відіграв 32 матчі за Атлетіко, в яких забив 19 голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Луїс Суарес отримав травму на тренуванні.