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Суарес може повернутися до Ліверпуля

Вчора 23:39 410 0
Червоні готові спробувати підписати уругвайського футболіста за однієї умови
Суарес може повернутися до Ліверпуля
#Суарес, #Ліверпуль

Джерело - isport.ua.

Англійський Ліверпуль може підписати нападника мадридського Атлетіко Луїса Суареса.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

Мерсисайдці спробують здійснити трансфер уругвайського форварда в тому випадку, якщо команду вирішить покинути єгипетський футболіст Мохамед Салах.

У минулому Суарес вже виступав за червоних. Він був гравцем Ліверпуля в період з 2011 по 2014 роки, після чого перебрався в Барселону за 81 мільйон євро.

У нинішньому сезоні 34-річний уругваєць відіграв 32 матчі за Атлетіко, в яких забив 19 голів і віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Луїс Суарес отримав травму на тренуванні.

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