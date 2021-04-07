У клубі не повідомляють про терміни відновлення футболіста

Нападник Атлетіко Луїс Суарес відчув м'язовий дискомфорт під час тренування і був змушений достроково завершити заняття.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Обстеження, проведене в клубі, виявило у нього м'язову травму лівої ноги. Повідомляється, що лікарі Атлетіко спостерігатимуть за станом Суареса. Терміни відновлення гравця не повідомляються.

Суарес в будь-якому випадку пропустить найближчу гру Ла-Ліги з Бетісом 11 квітня через перебір жовтих карток.

У поточному сезоні 34-річний уругваєць провів за Атлетіко 32 матчі, в яких забив 19 м'ячів і зробив 2 гольові паси.

Раніше, гол Суареса приніс Атлетіко складну перемогу над Алавесом у 28 турі Ла-Ліги.